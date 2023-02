Nintendo Direct annunciato: data ed orario dell’evento di febbraio

Nintendo ha annunciato l’arrivo di un nuovo Nintendo Direct. L’evento, il primo di quest’anno, si terrà domani mercoledì 8 febbraio 2023 alle ore 23:00 e durerà ben 40 minuti. La diretta, come sempre, sarà trasmessa dal sito ufficiale del Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia.

Sintonizzati alle 23:00 di domani, mercoledì 8 febbraio, per un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo nella prima metà del 2023. Guardalo qui 🎥: https://t.co/9YxNoiczAM pic.twitter.com/KBM4PRqaZy — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 7, 2023

Il nuovo Nintendo Direct ci permetterà di conoscere le principali novità riguardanti i titoli per Nintendo Switch in uscita nella prima metà del 2023. La speranza è quella di ricevere finalmente l’annuncio della data d’uscita dell’attesissimo Hollow Knight: Silksong, il secondo capitolo dell’acclamato metroidvania di Team Cherry, ma anche di ricevere qualche info in più su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, di cui non si parla effettivamente ormai da un po’. Il secondo capitolo di Breath of the Wild sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023, ma i dettagli sul gioco in realtà restano ancora molto scarsi.

Non è escluso poi che torni a mostrarsi anche Pikmin 4, magari con un video di gameplay e con tanto di data d’uscita. Negli ultimi giorni un rivenditore ha aggiunto il gioco al proprio listino, dandolo in uscita per la giornata del 26 maggio 2023. Per il momento, però, non vi è ancora alcuna conferma ufficiale.

Appuntamento dunque a domani. L’evento promette di essere decisamente corposo, quindi è probabile che possa esserci spazio anche per qualche nuovo annuncio.