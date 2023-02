Gli Spiriti dell’Isola: il dietro le quinte ufficiale del film con Colin Farrell

Il film Searchlight Pictures Gli Spiriti dell’Isola (The Banshees of Inisherin) è nelle sale italiane dal 2 febbraio, distribuito da The Walt Disney Company Italia; ecco il dietro le quinte ufficiale della pellicola, che vede tra gli altri l’intervento del regista Martin McDonagh.

La pellicola, che vede protagonisti Colin Farrell e Brendan Gleeson, ha vinto tre Golden Globe su otto candidature. Alla 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Gli Spiriti dell’Isola ha inoltre ottenuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile (Colin Farrell) e il Premio Osella per la migliore sceneggiatura (Martin McDonagh).

Ambientato su un’isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda, Gli Spiriti dell’Isola segue due amici di lunga data, Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm mette inaspettatamente fine alla loro amicizia. Pádraic, scioccato da questa decisione, non si rassegna e tenta di ricucire il rapporto, aiutato dalla sorella Siobhán (Kerry Condon) e da un giovane e problematico abitante dell’isola, Dominic (Barry Keoghan). Ma i ripetuti sforzi di Pádraic non fanno altro che rafforzare la determinazione dell’ex amico e quando Colm lancia un ultimatum disperato, gli eventi precipitano rapidamente con conseguenze scioccanti.

Searchlight Pictures presenta, in associazione con Film4 e TSG Entertainment, una produzione Blueprint Pictures, Gli Spiriti dell’Isola, diretto da Martin McDonagh e interpretato da Colin Farrell e Brendan Gleeson, che ritrovano McDonagh dopo In Bruges – La Coscienza dell’Assassino, Kerry Condon e Barry Keoghan.

