Apple è ancora al lavoro per portare la ricarica inversa sugli iPhone

Usare il proprio smartphone come un caricatore portatile non è esattamente una novità. Questa funzione è ormai supportata da un’ampia gamma di telefoni Android, peraltro non necessariamente di fascia alta. Eppure questa feature non è ancora disponibile sugli iPhone della Apple.

Secondo nuove indiscrezioni, Apple sarebbe ancora al lavoro per colmare questo gap rispetto ai suoi competitor. Il sito specializzato 9to5Mac ha appreso da fonti informate che Apple aveva pianificato di introdurre per la prima volta la ricarica wireless inversa sui suoi nuovi iPhone 14 Pro. Come è evidente, la scadenza non è stata rispettata.

Gli ingegneri di Cupertino starebbero ancora lavorando alla feature. Un domani gli iPhone di prossima generazione supporteranno anche la cosiddetta ricarica wireless bilaterale. Insomma, sarà possibile usare la ricarica ad induzione per ricaricare l’iPhone, come già è possibile fare ora, ma la novità è che sarà anche possibile usare l’iPhone come una sorta di caricatore portatile per gli altri accessori. Ad esempio, sarà possibile appoggiare l’Apple Watch o il case delle AirPods sulla scocca posteriore del telefono per ricaricare i due dispositivi.

È importante sottolineare che gli iPhone hanno già almeno parte delle componenti hardware necessarie per la ricarica wireless inversa da ormai diversi anni. I componenti necessari sono ad esempio presenti sull’iPhone 12, ma la funzione non è mai stata attivata a livello software. Del resto, il MagSafe Battery Pack funziona proprio in questo modo: dopo aver attaccato magneticamente la batteria extra e collegato il cavo Lightning ad una presa di ricarica, l’iPhone inizierà a ricaricare via wireless la batteria. Si tratta ovviamente di un caso di ricarica inversa.

L’implementazione completa della ricarica wireless inversa permetterebbe all’iPhone di caricare qualsiasi accessorio compatibile con lo standard Qi. Per gli utenti Apple, uno dei casi d’uso più rilevanti di questa funzione sarebbe quello di caricare gli AirPods. Se l’iPhone avesse supportato la ricarica wireless bilaterale, sarebbe possibile ricaricare gli AirPods semplicemente posizionandoli sul retro del telefono.

L’introduzione di questa funzione a lunga richiesta dai clienti è una delle priorità di Apple. Ad ogni modo, non sappiamo a partire da quale data potrebbe diventare disponibile. Non è nemmeno chiaro se sarà un’esclusiva dei prossimi iPhone o se Apple intende renderla disponibile anche sui modelli precedenti, grazie ad un aggiornamento software.