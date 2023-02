Apple annuncia l’AI Summit: il primo evento in presenza dall’inizio della pandemia

Sarà il primo evento in presenza - e non trasmesso esclusivamente in diretta streaming - da quando è scoppiata la pandemia.

È una giornata di grandi annunci per l’intelligenza artificiale. Questa mattina Google ha presentato Bard, la sua risposta a ChatGPT. Nelle stesse ore Microsoft ha presentato un evento che si presume sia dedicato proprio all’integrazione del chatbot di OpenAi all’interno di Bing.

E adesso è anche il turno di Apple, che quest’anno presenterà anche il suo primo visore per la realtà mista.

Apple ha annunciato l’AI summit, che si terrà questo mese presso lo Steve Jobs Theater. L’AI Summit è un evento che Apple tiene ogni anno e che può essere descritto come una sorta di WWDC, ma dedicato esclusivamente agli sviluppi nel campo delle intelligenze artificiali. In genere Apple presenta delle novità rivolte soprattutto agli sviluppatori, mentre è più difficile che l’azienda di Cupertino mostri prodotti d’interesse per il grande pubblico. Ma chissà, quest’anno è stato decisamente insolito per il campo delle IA e abbiamo visto come questo mondo – grazie a prodotti come ChatGPT – abbia attirato l’attenzione anche degli utenti meno smanettoni.

L’evento è importante anche per un secondo motivo. Sarà il primo evento in presenza – e non trasmesso esclusivamente in diretta streaming – da quando è scoppiata la pandemia.

Il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che l’internal AI summit avrà la stessa formula degli eventi precedenti al Covid. Per la prima volta da oltre due anni, lo Steve Jobs Theater aprirà le porte al pubblico interessato a scoprire le novità a cui sta lavorando Apple.