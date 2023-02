Ant-Man and The Wasp: Quantumania – I critici lo definiscono lo Star Wars della Marvel

Le prime reazioni dei critici ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania parlano di un film paragonabile a Star Wars.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà nelle sale cinematografiche il 15 febbraio, ma, nel frattempo, i critici hanno già avuto modo di guardare il lungometraggio, e dagli Stati Uniti arrivano commenti positivi, addirittura capaci di definire il film come lo Star Wars del Marvel Cinematic Universe.

Secondo Adam Lance Garcia si tratta di “uno Star Wars con Peyton Reed protagonista”, idea che accomuna anche Germain Lussier di Gizmodo che ha parlato più o meno ironicamente “del migliore film su Star Wars dal 2018 ad oggi. Una grande avventura fantascientifica”. Mentre Kristian Harloff lo ha definito un incrocio tra “Star Wars, Il Quinto Elemento, Dune e Strange World”.

Steve Weintraub di Collider ha detto che si tratta “di una introduzione importante alla Fase 5 dell’MCU, ed ora capisco perché il titolo è Quantumania. Jonathan Majors è un Kang eccellente, e non vedo l’ora di capire come proseguirà il suo percorso. Le due scene post-credits sono davvero interessanti”.

BD Davis ha definito il nuovo Ant-Man come “il film più strano dell’MCU fino ad oggi. Jonathan Majors fa un grande esordio, e si eleva assieme a Paul Rudd […] questa traiettoria del Marvel Cinematic Universe è veramente intrigante”.

E proprio sul personaggio di Kang proponiamo questo video da poco online.

Shaurya Chawla ha parlato di un lungometraggio “che finalmente fa comprendere dove sta andando il Marvel Cinematic Universe”. Mentre per Hunter Radesi “Ant-Man and The Wasp: Quantumania conduce in uno degli angoli più strani dell’universo Marvel”.

Fico di CineXpress ha detto che si tratta “del migliore lungometraggio della trilogia su Ant-Man, capace di creare grandi ripercussioni. E poi Kang è uno dei migliori cattivi dell’universo Marvel”. Laura di Empire Magazine ed EW ha definito “fantastica la CGI, bellissimo il regno quantico, ma con una storia un po’ deludente”.

Tutto su Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania i supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.