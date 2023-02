The Department: George Clooney dirigerà la serie thriller

George Clooney è stato chiamato a dirigere la serie thriller-politica intitolata The Department che sarà realizzata da Showtime. Lo stesso Clooney e Grant Heslov faranno anche da produttori esecutivi per Smokehouse Pictures.

La serie sarà basata sul telefilm francese intitolato Le Bureau des Legendes, che segue le vicende di agenti di polizia del servizio di sicurezza, in particolare durante lo svolgimento di missioni a lunga durata nell’area della Francia. Il telefilm racconterà le storie di questi agenti che per anni vivono sotto falsa identità. Ecco qui sotto un trailer tratto dalla serie distribuita su Canal+.

La serie originale “Le Bureau Des Legendes” è stata creata da Eric Rochant, ed è durata per cinque stagioni dal 2015. Chris McCarthy di Showtime ha dichiarato su The Department:

Si tratta di una storia che si muove sulla tradizione di Homeland, che è stato uno degli show di maggiore successo per Showtime. E così come Homeland ha elevato il livello delle serie di spionaggio, anche The Department porterà gli spettatori all’interno di un mondo di sotterfugi, mettendo al centro dei personaggi complessi che affrontano i loro demoni e combattono situazioni delicate per la nazione e per il mondo intero.