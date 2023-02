PlayStation VR2, un video mostra tutti i 114 giochi già annunciati

PlayStation VR2 è protagonista di un video fan made che mostra in soli 6 minuti tutti i 114 giochi già annunciati per il nuovo visore targato Sony. Nel video dunque appaiono titoli come Horizon: Call of the Mountain, Hello Neighbor: Search and Rescue, The Dark Pictures: Switchback VR, Beat Saber e tantissimi altri. Vediamo il filmato:

È importante specificare che non si tratta però di un video ufficiale. Il filmato è stato realizzato da un fan e pubblicato nello specifico dal canale YouTube chiamato PSVR2 Without Parole. Ovviamente, il video ci regala solo una brevissima apparizione dei vari titoli in questione, ma vale comunque la pena vederlo perché riassume la varietà e la corposità del comparto titoli di PS VR2. Il filmato, tra l’altro, è stato anche apprezzato da Shuei Yoshida che l’ha ripostato sul suo profilo Twitter.

Ricordiamo che PS VR2 offrirà una grafica 4K HDR con una risoluzione di quattro volte migliore rispetto al visore PlayStation VR originale. Ci sarà un sistema di feedback aptico, sia nel visore che nel controller, che include anche i grilletti adattivi come il DualSense di PS5.

Inoltre, sarà presente anche un sistema di eye tracking, che consente ai giocatori di interagire più intuitivamente in modi nuovi e realistici e a tante altre feature esclusive. Anche il design è stato rivisto rispetto al precedente modello: ora infatti il visore si presenta esteticamente più morbido nelle forme e più leggero.

Il nuovo visore sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023 al costo di 599,99 euro. La confezione includerà PlayStation VR2, lo stereo headset e una coppia di controller.