Multe stradali: per i ricchi sono più alte in Belgio

In Belgio, il Partito socialista vallone ha promulgato un progetto di legge che riguarda le multe stradali. Se si compie un’infrazione stradale, anche se questa resta la stessa, la multa deve essere più alta per chi è più ricco di altri. La richiesta è che l’importo della sanzione amministrativa sia triplicata per chi ha redditi più alti. Si intende coloro che hanno utili netti imponibili oltre i 154.509 euro.

Le statistiche dimostrano che il 10% della popolazione belga guadagni tale importo o anche di più. Ad esempio, l’uso del telefono alla guida, che normalmente costa 174 euro, potrebbe salire a 522 euro per i più ricchi. Un sistema del genere, secondo la sicurezza stradale Vias, dipende dalla capacità governativa di stimare in modo corretto lo stipendio di tutto i cittadini belgi. Un vantaggio maggiore che riguarda la patente a punti. Un sistema però mai entrato in vigore in Belgio.

Se vogliamo migliorare in modo significativo la sicurezza stradale, oggi dovrebbe essere in discussione un solo dossier: la patente a punti, che è anche inclusa nell’accordo di coalizione. Ma ogni volta che ne discutiamo, i valloni iniziano a tirarla per le lunghe. Incomprensibile.

deputato Joris Vandenbroucke (Vooruit)