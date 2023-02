Hogwarts Legacy: ottimi voti dalla stampa internazionale per le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S

Hogwarts Legacy, il nuovo GDR open world ambientato nel Wizarding World, ha ricevuto ottimi voti da parte della stampa internazionale, che ha apprezzato la direzione artistica e la qualità della trasposizione dell’universo narrativo creato da J.K. Rowling. Diamo dunque una rapida occhiata ai giudizi della stampa internazionale:

Lega Nerd – 85

TheGamer – 9,5

XboxEra – 9

IGN – 9

GamesRadar+ – 7

CD-Action – 9

Finger Guns – 9

WellPlayed – 9

XGN – 9

ScreenRant – 9

Pure Xbox – 9

Metro GameCentral – 8

VGC – 8

We Got This Covered – 8

Push Square – 8

Carole Quintaine – 10

PlayStation Universe – 9,5

TierraGamer – 9,5

Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato come Hogwarts Legacy non sia un gioco perfetto, ma comunque un ottimo prodotto.”Il lavoro di Avalanche è mastodontico nei contenuti, ma presta il fianco a un buon numero di problematiche che annulleranno l’ascesa all’Olimpo, a partire dall’assenza totale di multi-branching, di finali multipli e di una personalizzazione della trama, oltre che di totale conseguenze dalla scelta della propria casa di appartenenza. Al di là di questo aspetto, inficiato da aspettative indubbiamente troppo alte, ci siamo trovati dinanzi a un’esperienza di durata inferiore a quella annunciata e promessa, ma che riuscirà a tenervi incollati al controller per andare a scovare tutti i segreti che nasconde Hogwarts, per ore e ore. L’aver ricreato, d’altronde, un universo del genere dona giustizia a Wizarding World, che da anni aspettava un’esegesi videoludica di questa portata, è il punto di maggior forza, unito ad alcuni guizzi narrativi molto interessanti e una vastità che vi avvinghierà all’interno del mondo creato da J. K. Rowling ed espanso dall’intervento di Warner Bros.”

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023, con l’accesso anticipato di 72 ore che inizierà il 7 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.