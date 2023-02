Breaking Bad: ecco lo spot TV per il Super Bowl

Dopo che è stato annunciato lo spot per il Super Bowl con Bryan Cranston ambientato nell’universo di Breaking Bad, ecco che è stato pubblicato il filmato in cui compare anche Aaron Paul, e dove i due protagonisti incontrano il character di Tuco Salamanca (Raymond Cruz) per un nuovo affare.

Ecco il video.

Lo spot sponsorizza le patatine PopCorners, e vede Walter White e Jesse Pinkman lavorare alla produzione di questi snack che fanno esaltare anche il terribile Tuco, che vuole di nuovo entrare in affari con il dinamico duo. A scrivere e dirigere lo spot è stato lo stesso creatore Vince Gilligan.

L’interprete Bryan Cranston ha dichiarato:

Dopo che abbiamo sentito ciò che avevano in mente quelli di PopCorners abbiamo subito accettato e siamo stati intrigati dall’idea. Non abbiamo avuto molte occasioni sul set per divertirci, considerando l’intensità dei momenti da girare e della produzione. Invece, in questa occasione, abbiamo passato tre giorni a ridere e divertirci.

I nostalgici di Breaking Bad possono recuperare la serie TV su Netflix.

Samuel L. Jackson in Breaking Bad?

Riportiamo una vecchia curiosità: secondo delle voci riportate online, anni fa Samuel L. Jackson si trovava in New Mexico durante le riprese di Avengers, nel periodo in cui erano in corso anche quelle di Breaking Bad. Ma all’interprete sarebbe stata negata la possibilità di comparire sul set travestito da Nick Fury. Lo stesso Jackson ha però dichiarato:

Non sono vere queste voci. Volevo solo recarmi da Los Pollos Hermanos per comprare del pollo senza alcun travestimento, solo come me stesso, ma non ho avuto il tempo di farlo.

Qui sotto trovate la news completa, oltre ad un’altra curiosità su Breaking Bad: