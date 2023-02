Autistici: percepiscono il dolore più degli altri

Un recente studio ha contraddetto la tesi che gli autistici siano indifferenti al dolore. Le persone con la sindrome di autismo invece sembra che possano provare dolore più intenso rispetto alle persone neurotipiche. La ricerca quindi ha l’obiettivo di poter dare un migliore trattamento del dolore alle persone autistiche. La causa di questa ipersensibilità è dovuta all’elaborazione inappropriata di informazioni sensoriali del sistema nervoso centrale.

Abbiamo scoperto che queste persone soffrono di dolore più di quelle senza disfunzione di modulazione sensoriale. Poiché è noto che la disfunzione della modulazione sensoriale si verifica nelle persone con autismo ad un tasso del 70-90%, costituisce un criterio per diagnosticare l’autismo ed è associata alla sua gravità. Eravamo interessati a esplorare la percezione del dolore nell’autismo, quindi ci siamo chiesti: le persone con autismo sentono più dolore della popolazione generale?

Tami Bar-Shalita, dottore dell’Università di Tel Aviv, co-autore principale

Durante lo studio effettuato i risultati hanno dichiarato che gli autistici siano ipersensibili al dolore rispetto ai neurotipici. La loro capacità di adattarsi al dolore è anche stata compromessa nel tempo. Tale ipersensibilità può essere presente persino nelle persone autistiche che non sono in grado di esternare il loro dolore ai caregiver. Questo potrebbe determinare meglio il loro accesso a cure mediche appropriate.