Pedro Pascal è Super Mario nel geniale sketch del Saturday Night Live

Il Saturday Night Live ne ha fatta un’altra delle sue, firmando una delle più belle parodie degli ultimi anni: un corto dai grandi valori produttivi che prende in giro un eventuale adattamento della popolare serie videoludica Mario Kart se fosse stato fatto da HBO qualche anno fa, secondo lo stile che si è spesso usato per questo genere di trasposizioni. Protagonista, naturalmente, Pedro Pascal.

Davvero un’idea geniale, dato che così si cavalca il trend attuale degli adattamenti da videogioco, solitamente fallimentari ma che quest’anno stanno alzando la testa, grazie a The Last of Us (realizzato proprio da HBO e proprio con Pascal protagonista) e al film d’animazione di Super Mario della Illumination di prossima uscita.

Il livello di parodia è molto alto, facendo ironia sul fatto che spesso si prende il concept di fondo e i personaggi, li si incattivisce inserendoli in un contesto distopico / da fine del mondo inserendo cliché ed elementi falsamente paritari, spiegoni, scene tragiche ridicole, overacting spinto e computer grafica un tanto al chilo. Buona visione!

Nel frattempo, Pascal continua a essere l’attore del momento, grazie appunto a The Last of Us ma anche al prossimo debutto della nuova stagione di The Mandalorian: Super Mario, invece, lo vedremo ad aprile (con la voce di Chris Pratt in inglese e di Claudio Santamaria nella nostra lingua) in Super Mario Bros. Il Film, che conterrà al suo interno una scena ispirata proprio a Mario Kart.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Leggi anche: