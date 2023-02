Pil: in Germania recessione in vista

Momento duro per la Germania che ha un Pil calato dello 0,2%. Un eventuale allarme per una futura imminente recessione. Un’ulteriore contrazione è prevista nei primi tre mesi del 2023. La Germania quest’anno ha previsto una crescita del Pil dello 0,2% e non un calo, quindi i risultati avuti non sono ancora completamente positivi. Ci sarà davvero una recessione a breve?

La diminuzione della spesa dei consumatori fra ottobre e dicembre 2022 ha causato in primis il calo del Pil nel Q4. La Germania sta vivendo una situazione alquanto complicata. Gli ordini delle industrie sono fragili, i consumatori hanno bassa fiducia e il potere d’acquisto ha avuto una perdita che proseguirà nel 2023.

I numeri sono pieni di incertezza e le prospettive economiche future tedesche sono difficili. Gli sviluppi dell’economia potrebbero essere sorprendentemente contrastanti. Se nei primi tre mesi il Pil tedesco dovesse ancora calare, allora il fenomeno si potrebbe definire una recessione tecnica. Le attese del 2023 sono complesse, la Germania si deve dare ancora molto da fare per fortificare la salute della sua economia. Secondo gli analisti, questa è la situazione attuale che potrebbe avere risvolti negativi alquanto inaspettati. Una delle più grandi potenze europee sta vivendo un momento buio, deve al più presto rivedere la luce!