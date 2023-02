Billy Summers: J.J. Abrams e Leonardo DiCaprio svilupperanno il film tratto da Stephen King

La Warner Bros. ha acquisito i diritti per realizzare un film sul romanzo di Stephen King intitolato Billy Summers. Il progetto sarà realizzato da J.J. Abrams e dalla sua Bad Robot, in collaborazione con Leonardo DiCaprio e con la Appian Way. Sembra che i due potrebbero essere coinvolti anche come regista e interprete principale.

Billy Summers avrà alla sceneggiatura Ed Zwick ed Marshall Herskovitz. Inizialmente il progetto era stato pensato come una miniserie TV, ma la Warner Bros. ha deciso di dare all’adattamento una produzione diversa, realizzando un lungometraggio.

La Bad Robot di J.J. Abrams ha già lavorato ad altri progetti tratti da Stephen King, come Lisey’s Story, Castle Rock e 22.11.63. Al centro del romanzo Billy Summers c’è la storia di un sicario che viene ingaggiato dal mafioso Nick Majarian per uccidere il detenuto Joel Allen. Pe realizzare però il crimine Summers dovrà cambiare identità per diversi mesi, e dovrà calarsi nei panni di uno scrittore.

Il progetto su Billy Summers arriva mentre è in lavorazione, sempre per la Warner Bros. l’adattamento cinematografico di Salem’s Lot.

