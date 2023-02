Banconote false: in aumento, a rischio anche le monete

Ecco come riconoscere le banconote false che sono in aumento dell’8,4%. Un grosso rischio lo stanno correndo anche le monete.

04—Feb—2023 / 11:30 AM

Il numero delle banconote false sta aumentando, ben 376mila quelle contraffatte rilevate nel 2022. Non è facile però riuscire ad individuare una banconota falsa. Sul sito della Bce e del governo è possibile trovare delle guide che lo spiegano nel dettaglio.

La carta delle banconote vere ha una particolare sonorità e consistenza. Alcune parti sono in rilievo e riconoscibili al tatto. Controllare se in rilievo il margine destro e sinistro hanno trattini individuabili. Da monitorare anche l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra di grandi dimensioni con il valore. Un’altra verifica è quella del numero verde smeraldo in basso a sinistra sul fronte che cangia dal verde al blu scuro.

Per le monete, anche queste a rischio di contraffazione, bisogna fare attenzione a disegni netti e nitidi e bordi definiti e uniformi. La contraffazione delle banconote false riguarderebbe solo i tagli da 20 e 50 euro. Quelle da 500 euro rappresentano l’1,7% dei tagli contraffatti. Il 96,6% delle banconote false è stato individuato nei Paesi dell’area Euro. Il 2,7% proviene fuori dall’area Euro e lo 0,7% da altre regioni mondiali.

La maggior parte dei falsi è facilmente individuabile, poiché non contiene le caratteristiche di sicurezza o ne reca solo pessime imitazioni.

Eurotower