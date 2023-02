Virgilio e Libero: gli utenti avranno diritto ai ristori, presto verranno contattati per email

Italiaonline ha annunciato che stanno per arrivare ristori per gli utenti colpiti dal disservizio delle mail di Libero e Virgilio, che è terminato ufficialmente qualche giorno fa. Le modalità di questi ristori saranno comunicate direttamente via email nei prossimi giorni e non saranno di importo uguale per tutti gli utenti: dipenderanno dai servizi sottoscritti.

Inoltre, l’azienda ha ricordato che sono ancora disponibili i vari canali di assistenza, tra cui un numero verde e pagine FAQ, per fornire supporto tecnico a tutti gli utenti di Virgilio e Libero. Il down delle mail è iniziato nella notte del 22 gennaio e si è concluso il 28 gennaio. Dopo un primo momento di incertezza – periodo in cui si era diffusa l’ipotesi di un attacco informatico-, Italiaonline ha spiegato che la causa era legata a un nuovo fornitore esterno.

Durante questo periodo, il numero verde è stato potenziato per gestire le chiamate degli utenti. Nella giornata di oggi diversi utenti hanno segnalato nuovamente alcuni disservizi a Libero Mail, mentre nei giorni scorsi le associazioni dei consumatori, tra cui il Codacons, hanno minacciato la possibilità di organizzare una class action contro ItaliaOnLine.