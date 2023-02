Star Wars: Daisy Ridley vorrebbe ritornare a interpretare Rey

Di recente Daisy Ridley è tornata a parlare della sua esperienza nel franchise di Star Wars e del suo ruolo di Rey. Dopo che, fino a qualche anno fa, la partecipazione alla nuova trilogia era stata vista per certi versi in maniera negativa dall’attrice, ora Daisy Ridley ha dichiarato che sarebbe anche disposta a ritornare nella saga.

Ecco le sue parole su ciò che ricorda della sua esperienza con Star Wars:

Nel terzo film mi sentivo più a mio agio, mentre nei primi due continuavo a pensare che avessero scelto la persona sbagliata. Ho avuto un momento per pensare, e per capire se fossi o no sbagliata in ciò che avevo fatto. Però ho riflettuto sul fatto che avevo lavorato duramente, e che mi sentivo al sicuro circondata da persone con cui ero già stata sul set. E perciò ho lasciato andare la paura e mi sono goduta tutta l’esperienza. Per me è stato importante sentirmi me stessa durante le riprese di L’Ascesa di Skywalker.