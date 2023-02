Mutui: stangata per quelli a tasso variabile

Attualmente, le rate dei mutui sono aumentate notevolmente, ma potrebbero continuare a lievitare. Se la Bce confermasse un nuovo incremento dei tassi di 50 punti base, la rata dei mutui in futuro potrebbe aumentare di quasi 35 euro. In poco più di un anno si arriverebbe a pagare una rata maggiore di 195 euro (+43%).

Se è vero che l’Euribor si muove in base alle aspettative dei tassi Bce, e non è detto che cresca in modo analogo agli indici della Banca centrale, l’ultimo anno ci ha mostrato come i due valori siano strettamente correlati. Per tutelarsi da futuri rincari i mutuatari possono ricorrere ad una surroga o alla rinegoziazione, eventualmente approfittando delle condizioni introdotte dal Governo con la Legge di bilancio. Non esiste in assoluto una soluzione migliore rispetto all’altra; il consiglio se si vuole passare dal tasso variabile a quello fisso è di rivolgersi ad un consulente così da identificare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.