Mastercard, il n.1 della divisione crypto ha trasformato la sua lettera di dimissioni in un NFT

Satvik Sethi, che fino a pochi giorni fa era il N.1 della divisione NFT di Mastercard, ha deciso di licenziarsi in un modo quantomeno coerente con il suo profilo. La sua lettera di dimissioni è stata registrata sulla blockchain, diventando a tutti gli effetti un Non-Fungible Token.

Sethi ha annunciato che la scelta di rilasciare le dimissioni non è stata semplice e che d’ora in avanti intende dedicarsi interamente al cosiddetto Web3, cioè a tutto quell’insieme di progetti che ha che fare con le criptovalute, gli NFT e la finanza decentralizzata.

Lavorando per Mastercard mi sono sentito vittima di vessazioni e stress emotivo causato da una serie di situazioni gestite male dall’azienda e comunicate peggio. Ci sono stati diversi mesi in cui per ricevere il mio stipendio ho dovuto letteralmente supplicare i miei superiori, perché i pagamenti non erano regolari