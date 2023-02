Fiori: i più piccoli del mondo

Un primato da record mai superato da altre specie. Si tratta della pianta con il fiore più piccolo al mondo. Il suo nome è Wolffia, si riproduce in modo velocissimo. Non è però l’unico vegetale ad avere i fiori più piccoli esistenti sulla Terra. C’è anche la Lemna Minor L., la lenticchia d’acqua, che ha una dimensione che va dai 0,1 ai 0,2 mm di diametro. Cresce galleggiando a pelo d’acqua ed è senza radici.

Questo tipo di pianta comprende 11 specie di piante acquatiche che hanno il loro habitat in climi tropicali e mediterranei. La loro vita dura 2 settimane. Questo piccolo fiore contiene tra il 20-30% di proteine liofilizzate, un alimento eccellente per animali ed esseri umani. L’ambiente più adatto per la sua crescita è la palude o la giungla. Per conoscere una curiosità agli antipodi, la pianta con il fiore più grande del mondo è la Rafflesia, può raggiungere 1 m di larghezza.

La lista dei fiori piccoli esistenti in natura è interminabile. Ecco quali sono i primi dieci fiori di minuscole dimensioni presenti al mondo. Di seguito la lista completa: