Bollette del gas: maxi taglio

Siamo in corso di un dimezzamento, l’Autorità per l’energia aveva fissato le bollette del gas di dicembre 2022 sulla base media di 117 euro. Questo per gennaio ha portato un abbassamento del 33%. Le tariffe del mercato subiranno un ridimensionamento e il costo della materia prima è crollato. La diminuzione delle bollette del gas è un’ottima notizia per gli italiani, visto che a fine anno erano aumentate del 23%. A dicembre un segnale di riduzione lo avevano dato già le bollette della luce del 20%. Alla fine di marzo forse avranno un’altra riduzione del 20%. I prezzi mostrano una diminuzione su base annua del 27%. Ciò ha la conseguenza della discesa dell’inflazione al 10% a gennaio, e in futuro sotto la doppia cifra.

Per fortuna l’inverno si è rivelato più mite rispetto alle attese. In Europa i consumi sono inferiori alla media stagionale e le scorte sono superiori. La crisi energetica però non è ancora finita. Le bollette del gas restano sempre più alte del 30% rispetto al 2022 e quella della luce il doppio. Lo Stato si è accollato i rincari tramite sussidi, ma se la crisi continuasse in modo forte, allora non ci sarebbero più sostegni pubblici. Le tariffe andrebbero alle stelle per coloro che finora hanno avuto sostegni e tantissime attività sarebbero costrette a chiudere.