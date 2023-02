Ambizione: rovina i rapporti

Ogni tanto commettiamo lo sbaglio di credere che ciò che riteniamo migliore per noi lo sia anche per gli altri. Questo succede soprattutto in amore, quando siamo coinvolti sentimentalmente da altre persone. Ricordiamo però che quello che per gli altri rappresenta una straordinaria normalità, per noi invece potrebbe essere pura infelicità o insoddisfazione. L’altra persona non se ne accorge e manca di consapevolezza.

Se in una relazione c’è un partner che ama circondarsi di oggetti costosi solo per sentirsi superiore, vuol dire che l’altro deve affrontare continue discussioni. Se l’altra persona non condivide questo stile di vita, si trova a disagio e deve sempre riportare il partner con i piedi per terra. Fra i due partner la persona più forte però è quella che è riuscita a trovare un equilibrio senza aver bisogno di oggetti costosi. Quello che conta è il tempo che si ha a disposizione e come lo si impiega ogni giorno.

Magari quel bisogno di oggetti costosi è dovuto a un suo personale senso di frustrazione radicato di cui però non ha mai parlato a nessuno. L’altro partner dovrebbe sforzarsi di capirlo ed essere ancora un po’ paziente. Sempre meglio però non esaudire ogni sua richiesta, facendo valere il proprio punto di vista. La maturità è l’arma migliore per affrontare e sbloccare la situazione.