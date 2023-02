Temperatura corporea: in calo da 160 anni

La temperatura del corpo è in costante calo da ben 160 anni. Un motivo certo non c’è ancora, ma per alcuni scienziati i microbi intestinali sono la chiave di tutto.

Un recente studio ha dichiarato che la temperatura del nostro corpo sia in costante calo addirittura da 160 anni. Pare che la chiave per la spiegazione sia nei microbi intestinali, ma vediamo meglio come e perché c’entrano queste particelle. Il team di studio ha analizzato campioni di batteri intestinali di 116 persone con sepsi. Ha scoperto che le variazioni del microbiota possiedono un legame con la temperatura dei pazienti.

Probabilmente, i nostri pazienti hanno più variazioni nel loro microbiota che nella loro genetica. Due pazienti sono identici per oltre il 99% nei loro genomi, mentre possono avere letteralmente lo 0% di sovrapposizione nei loro batteri intestinali. C’è una ragione per cui la temperatura è un segno vitale. È facilmente misurabile e ci dice informazioni importanti sullo stato infiammatorio e metabolico del corpo.

Kale Bongers, internista dell’Università del Michigan

Si è riscontrato che, sia negli umani che nei topi, gli stessi batteri intestinali sono associati alle fluttuazioni della temperatura del corpo. L’esperimento però va effettuato su un campione di persone più ampio in modo da attestare validamente questa nuova tesi. L’uomo potrebbe essere in grado di sviluppare metodi per modificare il microbiota intestinale in modo da influenzare la temperatura del corpo. Inoltre, potrebbe migliorare le prospettive di salute di persone con la sepsi.