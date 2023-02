Sonda Lucy: prevista la visita a 10 asteroidi

Gli asteroidi greci e troiani di Giove verranno raggiunti dal viaggio della sonda Lucy che sarà molto lungo. L’agosto 2028 sarà la data del primo incontro con Euribate, un asteroide di tipo C del campo greco. Si tratta di sette anni dal lancio. La sonda è stata lanciata a bordo di un Atlas V 401 il 16 ottobre 2021 da Cape Canaveral.

Giunge però una nuova notizia per un ulteriore obiettivo di Lucy, ovvero, che saranno dieci gli asteroidi visitati in totale. Ovviamente, se si considera anche il piccolo satellite a 200 km da Polymele. La conoscenza della posizione relativa tra Lucy e gli asteroidi non è nota con precisione. L’incertezza sarà ancora di centinaia di chilometri, un motivo è anche la dimensione ridotta degli asteroidi.

Il terminal tracking system (TTS) di Lucy è stato progettato per fare foto automatiche agli asteroidi senza l’intervento del personale che si trova a Terra. Il TSS è formato da due telecamere che inquadrano gli asteroidi nel massimo avvicinamento e con alta risoluzione per individuare quelli più piccoli. Sarà 1999 VD₅₇ a verificare la corretta funzionalità del TSS per le attuali e future missioni. L’angolo di approccio sarà simile a quello degli asteroidi troiani consentendo la ricreazione delle condizioni che Lucy sperimenterà nei successivi incontri.