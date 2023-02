Pennyworth: la serie TV sul maggiordomo di Batman è stata cancellata

HBO Max ha preso la decisione di cancellare la serie TV Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler, il telefilm che raccontale origini del maggiordomo del cavaliere oscuro. Il telefilm si ferma dopo tre stagioni, con le ultime puntate che sono state distribuite appena tre mesi fa.

La cancellazione di Pennyworth arriva dopo che James Gunn e Peter Safran hanno annunciato i piani dei prossimi anni sui film e serie TV DC Studios. Un portavoce di HBO Max ha dichiarato:

Vogliamo ringraziare il creatore del progetto Bruno Heller, ed i produttori esecutivi Matthew Patnick, Danny Cannon e John Stephens, assieme alla Warner Bros. Television, per avere offerto questa visione brillante sul personaggio di Alfred e sulle sue origini. Pennyworth è stato un mix di azione, humor e dramma che hanno portato i fan a seguire il percorso di Alfred all’interno di un mondo eccentrico pieno di eroi e super cattivi.

Solo qualche mese fa il creatore Bruno Heller parlava della possibile presenza di Bruce Wayne nella quarta stagione di Pennyworth, e della sorella di Bruce, Samantha. Ecco le sue parole:

Entrambe le cose sono possibili. Samantha è grandiosa, e quando crei un certo tipo di storyline potresti inserire più varianti. Occorre tenere aperte tutte le opzioni cercando sempre di sorprendere. Bisogna trovare un modo per fare andare la storia verso dove la si è prospettata, ma in un modo in cui il pubblico non se l’attende. Ed è ciò che noi vogliamo abbiamo voluto fare con questa stagione. E continueremo alla stessa maniera. Aspettate e vedrete.

Ricordiamo che lo show esplora la gioventù di Alfred Pennyworth (Jack Bannon, The Imitation Game), ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia un’impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60. Suo socio il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge, Our Girl, Reign, Fleabag), futuro padre di Bruce Wayne.

Ecco il trailer di Pennyworth 3.