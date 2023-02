Netflix e il caos dello stop alla condivisione delle password: cambiate le FAQ dopo pochi giorni

A distanza di pochi giorni dalla loro pubblicazione, Netflix ha già modificato le FAQ che spiegano come intende fermare la condivisione della password. Ricordiamo che a breve, anche in Italia, Netflix non consentirà più di dividere un abbonamento con persone che vivono al di fuori dal proprio nucleo domestico.

Il nuovo sistema prevede che eventuali persone ‘extra’, che non vivono abitualmente sotto il nostro stesso tetto, debbano pagare un supplemento e che ognuno acceda poi all’abbonamento utilizzando nomi utente e password diversi.

Netflix aveva recentemente spiegato il funzionamento di questo meccanismo con un’apposita pagina di FAQ, che tuttavia è stata modificata in queste ore. Ora la pagina ufficiale, anche in lingua italiana, non specifica più che un dispositivo, per continuare ad accedere a Netflix, dovrà connettersi almeno una volta ogni 31 giorni dalla posizione principale associata all’abbonamento.

Inoltre, le FAQ non sostengono più che i codici di sblocco del dispositivo avranno una durata di 7 giorni. I codici di sblocco vengono inviati ogni volta che Netflix rivela che un dispositivo è stato utilizzato per un periodo prolungato da una posizione diversa da quella principale. Il codice viene inviato al numero di telefono o all’indirizzo email del titolare dell’abbonamento e consente di sbloccare il dispositivo in modo da poter continuare ad utilizzarlo per accedere a Netflix. Una volta Netflix spiegava che il codice aveva una validità di 7 giorni, ma ora questo riferimento è stato cancellato.

È evidente che i dettagli dell’iniziativa siano ancora in fase di discussione e non ci stupirebbe se le FAQ cambiassero ulteriormente da qui all’implementazione ufficiale delle nuove policy contro la condivisione delle password.