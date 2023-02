Dear Edward: da domani la nuova serie Apple TV+ dal vincitore di un Emmy Jason Katims

Dear Edward, la serie dramedy scritta e prodotta dal vincitore dell’Emmy Jason Katims e interpretata dalla candidata all’Emmy Connie Britton e dalla vincitrice del SAG Award Taylor Schilling, farà il suo debutto su Apple TV+ domani, 3 febbraio, con i primi tre episodi dei dieci totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 24 marzo. Di seguito riportatiamo il trailer ufficiale, le descrizioni degli episodi e ulteriori informazioni sulla serie.

Episodio 101 – Pilota

Edward (Colin O’Brien) è nervoso per il trasferimento della sua famiglia a Los Angeles. Il matrimonio di Lacey (Taylor Schilling) è in crisi. Dee Dee (Connie Britton) e Zoe (Audrey Corsa) festeggiano. Il volo di Edward parte per Los Angeles.

Episodio 102 – Food

Lacey (Taylor Schilling) si impegna nel fare qualcosa di buono per Edward (Colin O’Brien). Più tardi, incontra altre persone colpite dall’incidente durante la prima sessione di terapia del Gruppo del Lutto.

Episodio 3 – Stuff

Shay (Eva Ariel Binder) ed Edward (Colin O’Brien) cercano indizi sulla ragazza misteriosa. Adriana (Anna Uzele) decide di candidarsi al posto della nonna. Dee Dee (Connie Britton) va a Los Angeles in cerca di risposte.

Adattato dall’omonimo bestseller di Ann Napolitano, “Dear Edward” è una storia emozionante, incoraggiante ed edificante sulla sopravvivenza, la resilienza, i legami tra le persone e la disamina di ciò che ci rende umani.

La serie di Apple Studios racconta la storia di Edward Adler (interpretato da Colin O’Brien), un ragazzino di 12 anni che sopravvive a un drammatico incidente aereo di cui restano vittime tutti gli altri passeggeri del volo, compresa la sua famiglia. Mentre Edward e altre persone in tutto il mondo colpite dalla tragedia cercano di dare un senso alla vita dopo l’incidente, si creano amicizie, nascono storie d’amore e si formano comunità inaspettate.

“Dear Edward” è interpretato dalla candidata agli Emmy Connie Britton, dalla vincitrice del SAG Award Taylor Schilling e dall’esordiente Colin O’Brien; a completare il cast anche Amy Forsyth, Anna Uzele, Audrey Corsa, Brittany S. Hall, Carter Hudson, Dario Ladani Sanchez, Douglas M. Griffin, Eva Ariel Binder, Idris DeBrand, Ivan Shaw, Jenna Qureshi, Khloe Bruno e Maxwell Jenkins.

