Auto elettriche: il costo di ricarica in Italia

Le auto elettriche sono una soluzione adatta per la mobilità urbana ed extraurbana e la guida in autostrada. La loro richiesta sta aumentando ancora da parte di aziende e privati, molti noleggiano queste auto a lungo termine. Ecco, perché è importante sapere quanto costa la ricarica di un’auto elettrica alle colonnine. Una pianificazione utile per le spese e per poter scegliere la vettura ecologica adatta. I costi variano in base alla tariffa applicata al gestore, dalla velocità di ricarica e dalla capacità della batteria del veicolo elettrico. Il costo per kW delle colonnine varia in base al tipo di ricarica:

0,40 euro al kWh per la ricarica lenta in corrente alternata fino a 22 kW

0,50 euro al kWh per la ricarica veloce in corrente continua a 50 kW

0,70-0,80 euro al kWh per la ricarica ultraveloce in corrente continua fino a 350 kW

Il pagamento è legato al servizio. Se è a consumo, allora si ricarica l’auto pagando l’energia usata. Un altro metodo è l’abbonamento alle colonnine elettriche e forfait incluso dentro un canone mensile o annuale. Il mantenimento di un’auto elettrica conviene di più a confronto di una macchina tradizionale a motore termico. Questo vale anche se si tiene di conto l’uso di sistemi di ricarica più costosi.