Tremors: Kevin Bacon si offre disponibile per un nuovo film

Kevin Bacon ha risposto ad un tweet in cui s'invocava la sua presenza in un nuovo film di Tremors, e si è dimostrato più che disponibile.

Kevin Bacon, oltre alle sue apparizioni in film come Footloose, viene ricordato dagli appassionati anche per la sua partecipazione al primo film della saga di Tremors. Di recente l’attore si è offerto in qualche modo per tornare nel franchise attraverso un tweet.

Di fronte ad un utente che ha espresso il desiderio di vedere un nuovo film di Tremors con Kevin Bacon protagonista, l’attore ha risposto: “Sto solo aspettando la chiamata”. Ecco il tweet.

I’m just waiting for the call…🪱 https://t.co/5H3zOB7IHw — Kevin Bacon (@kevinbacon) January 27, 2023

Già due anni fa l’interprete aveva parlato del suo interesse nel tornare nel franchise. Ecco le sue parole:

Si tratta di uno di quei film in cui vorrei rivisitare il mio personaggio. Di solito non mi guardo mai indietro, e Tremors è l’unico mio film che ho voluto rivedere nel tempo. Quando per i 25 anni di Tremors ho parlato con quelli della Blumhouse loro avevano in mente un mio ritorno, si era parlato di un remake, ma l’idea si è accantonata perché probabilmente non sarebbe uscito bene come il primo. Dopo però mi hanno parlato di un’eventuale serie TV, e posso dire che lo farei con tanto piacere, anche se il progetto si concretizzasse per il 30esimo o 35esimo anniversario del franchise.

Qui sotto trovate i primi dieci minuti del Tremors del 1990 con protagonista Kevin Bacon.