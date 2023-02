Relazione appagante e duratura: le condizioni da non accettare

In una relazione ci sono sempre alti e bassi, anche con rinunce e compromessi il rapporto può non funzionare più. Ecco come avere una relazione duratura e appagante.

Una relazione non dà amore se pregiudica la nostra salute mentale. Un rapporto amoroso può avere alti e bassi, e anche se facciamo di tutto per recuperarlo, a volte non funziona più ugualmente. Un amore vero non deve chiederci in cambio la nostra autostima e un amore non vale l’accettazione incondizionata di ogni decisione. Sempre meglio sapere per tempo quali sono le condizioni da non accettare mai in un rapporto sentimentale. Ecco di seguito quali sono:

annullarsi

mancanza di rispetto

essere sminuiti

cambiare

disattenzioni

dire sì quando si vorrebbe dire no

critiche

competizione

abitudine

Far perdere di vista l’obiettivo principale, l’amore, è l’errore più grave. L’emozione diventa un lontano ricordo e l’abitudine diventa una sensazione automatica. Non è raro confondere l’amore con l’abitudine, cullandosi nel comfort della vita di coppia, senza rendersi conto che ormai è finita.

Salviamo almeno noi stessi, continuare a pensare che le cose cambieranno in meglio non servirà a nulla. Così verrà contaminato solo l’amor proprio. Spesso serve l’aiuto di uno psicoterapeuta, un punto di vista esterno sull’amore tossico vissuto. Impariamo a nutrire la nostra autostima. L’amore ha in sé un pizzico di follia ed è imprevedibile. Nel caso non ci fosse più vuol dire che soffriamo per la sua mancanza e non per amore. L’Amore deve essere una cosa bella, pulita, priva di comportamenti che feriscono volontariamente l’altro.