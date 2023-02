Jason Momoa potrà interpretare solo uno tra Aquaman e Lobo

Durante la conferenza di ieri tenuta dai CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, sono stati rivelati i titoli di film e serie TV in sviluppo per i prossimi anni, manche alcune regole che saranno seguite nel DC Cinematic Universe. Una tra queste prevede che gli interpreti potranno vestire i panni di un solo personaggio, una frase che toglie ogni possibilità a Jason Momoa di poter fare sia Aquaman che Lobo.

Eco cosa ha detto Peter Safran sulla questione:

Jason ha sempre pensato ad Aquaman come ad una trilogia, però adora Lobo, ed è stato chiaro su questa cosa. Non interpreterà mai due personaggi dello stesso universo insieme, però non è stata ancora presa un decisione.