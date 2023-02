Gli scienziati creano una simulazione al computer basata su microbi digitali

I ricercatori dell’Università di Galway, in Irlanda, hanno creato una risorsa di oltre 7.000 microbi digitali che consente di simulare al computer il funzionamento dei trattamenti farmacologici e la risposta dei pazienti. La risorsa rappresenta una pietra miliare nella comprensione scientifica della risposta umana alle terapie mediche, in quanto offre l’opportunità di effettuare simulazioni al computer e di prevedere le diverse reazioni metaboliche tra gli individui, anche per malattie come l’infiammazione intestinale, il Parkinson e il cancro colorettale. Il database – chiamato AGORA2 – si basa sull’esperienza sviluppata nella creazione della prima risorsa di microbi digitali nota come AGORA1. AGORA2 comprende 7.203 microbi digitali, creati sulla base di conoscenze sperimentali tratte da pubblicazioni scientifiche, con particolare attenzione al metabolismo dei farmaci. La risorsa è stata costruita da un team di scienziati del gruppo di Fisiologia dei sistemi molecolari dell’Università di Galway, guidato dalla professoressa Ines Thiele, ricercatrice principale di APC Microbiome Ireland. La professoressa Thiele ha spiegato: “AGORA2 è una pietra miliare verso simulazioni computerizzate personalizzate e predittive che consentono di analizzare le interazioni persona-microbioma-farmaco per applicazioni di medicina di precisione”.

“Gli esseri umani ospitano una miriade di microbi. Proprio come noi, questi microbi si nutrono e interagiscono con il loro ambiente. Considerando che siamo tutti unici e che ognuno di noi ospita un microbioma individuale, ci si aspetta che anche il nostro metabolismo vari da un individuo all’altro.La visione fornita dal database dei microbi digitali offre l’opportunità di sfruttare le differenze individuali nel metabolismo per fornire trattamenti personalizzati e migliori nella ‘medicina di precisione’, rispetto all’approccio attualmente più generale ‘unico per tutti’. Oltre al cibo, i nostri microbiomi individuali metabolizzano anche i farmaci che assumiamo. Lo stesso farmaco può quindi manifestare effetti diversi in persone diverse a causa delle differenze nel metabolismo effettuato dai diversi microbiomi”. Utilizzando la risorsa microbica digitale AGORA2, le simulazioni al computer hanno dimostrato che il metabolismo dei farmaci varia in modo significativo da un individuo all’altro, in base al suo microbioma. Le simulazioni al computer basate su AGORA2 hanno permesso di identificare i microbi e i processi metabolici per i singoli farmaci in correlazione con le osservazioni in ambito clinico.