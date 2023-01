Una gigantesca PS5 è comparsa a Roma: continua la campagna promozionale di Sony

Continua la campagna promozionale dedicata a PS5 anche in Italia con alcune iniziative che puntano a celebrare la rinnovata disponibilità sul mercato della console. Per l’occasione, in centro a Roma e più precisamente in via del Corso è comparsa una gigantesca PS5 che spunta dal terreno con i suoi oltre 5 metri d’altezza.

Nel nuovo spot, che trovate qui sotto e che viene presentato come una sorta di notiziario in diretta da PS5, Diana del Bufalo dà la parola ad alcuni giornalisti presenti sul posto per documentare gli strani avvistamenti in giro per l’Italia. Oltre alla PS5 gigante, il filmato mostra anche la presenza di una strana impronta sulle spiagge di Napoli (un chiaro riferimento al Divoratuono di Horizon Forbidden West)

La statua di PS5 è stata realizzata dalla compagnia Ninetynine e resterà attiva da oggi, 31 gennaio 2023 fino al 5 febbraio 2023. La realizzazione di questa fedele riproduzione di PS5 ha richiesto più di 30 giorni di lavoro e ha impiegato una squadra di 25 persone. La struttura è stata inoltre realizzata con una forte impronta green, grazie all’utilizzo di materiali ad impatto zero e interamente riciclabili (come polistirolo, metallo e metamark), di vernici ad acqua e di pannelli solari.

Infine, per coinvolgere attivamente Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato anche l’apertura di uno speciale contest intitolato “PS5 Reporter for a day”. Da oggi, 31 gennaio, e fino al 19 febbraio, potrete caricare sulla piattaforma PlayStation Gamer Board un video, un audio o un breve testo di una “notizia” sui fenomeni straordinari legati al mondo PlayStation 5 che si stanno “manifestando” nella tua città e diventare così un inviato speciale dell’universo PlayStation.