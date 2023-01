Netflix: stop alla condivisione delle password anche in Italia, ecco come cambiano le regole

Netflix si prepara ad imporre la sua stretta sulla condivisione delle password. Da Marzo, anche in Italia, entrerà in vigore il nuovo sistema: ecco come funziona.

Ormai ci siamo. Dopo tanti rumor, tentennamenti e minacce a vuoto, Netflix si prepara ad imporre la sua stretta sulla condivisione delle password. La data da segnare è marzo del 2023: anche in Italia non sarà più possibile condividere un account Netflix con persone che non appartengono al proprio nucleo domestico.

Più in generale, con chiunque non abiti sotto il nostro tetto. Dunque, potrete sicuramente dividere le spese e usare una sola password con i vostri coinquilini e certamente lo potrete fare con la vostra famiglia (partner, genitori, figli e fratelli), a patto che viviate tutti nella stessa casa. Se siete studenti fuori sede e condividete un account con i vostri genitori, le cose iniziano a farsi decisamente più problematiche e dovrete pagare un supplemento per poter continuare ad utilizzare lo stesso abbonamento dei vostri genitori. Sebbene la cifra non sia ancora stata annunciata, in teoria anche pagando il supplemento dovrebbe essere possibile risparmiare qualcosa rispetto alla sottoscrizione di due abbonamenti separati.

Come cambia Netflix a partire da marzo del 2023

Netflix ha deciso di porre fine alla condivisione delle password. I test sono terminati e le nuove norme sulle modalità d’uso del servizio entreranno in vigore entro la fine di marzo 2023. In futuro non sarà più permesso condividere un account Netflix gratuitamente con persone che non appartengano al proprio nucleo domestico, ovvero un gruppo di persone che vivono nella stessa posizione del titolare dell’account.

Netflix ha sviluppato un sistema in grado di capire se un account viene utilizzato da persone estranee al nucleo domestico. Per capirlo, utilizza una pluralità di fattori, tra cui indirizzo IP, ID del dispositivo e l’attività dell’account. In linea di massima, ci si aspetta che il sistema sviluppato da Netflix sia sufficientemente intelligente da distinguere gli abusi dagli usi leciti dell’account. Per capirci, se siete costretti a spostarvi per breve tempo (all’estero o in un’altra città) per lavoro, mentre la vostra fidanzata continua ad utilizzare Netflix da casa, il sistema probabilmente sarà in grado di riconoscere e tollerare questa situazione, senza complicazioni.

Sarà ancora possibile dividere l’abbonamento Netflix con altre persone?

A partire da marzo sarà ancora possibile condividere l’abbonamento con persone al di fuori del proprio nucleo domestico, ma bisognerà pagare una cifra supplementare (che non è ancora stata specificata). Con il nuovo sistema, tutte le persone che accedono allo stesso abbonamento (dietro pagamento del supplemento) dovranno dotarsi di un account individuale e, in altre parole, non sarà più possibile accedere usando un unico account (nome utente + password in condivisione).

Netflix darà agli utenti la possibilità di trasferire i profili già esistenti su un nuovo account. Il trasferimento del profilo non comporta la perdita dei dati come suggerimenti, cronologia di visione, la mia lista, giochi salvati e impostazioni.