Lavoro flessibile: come funzionano ferie e permessi?

Una nuova politica di lavoro flessibile è stata adottata dalle aziende. L’ultima è Microsoft, ecco come funziona per ferie e permessi.

Le nuove politiche di lavoro flessibile sono sempre più in voga e vengono usate ormai da un numero di aziende ormai crescente. Dallo smart working perenne alla settimana corta per proseguire ora con le ferie e i permessi illimitati. Una scelta delle grandi aziende fra le nuove politiche adottate è, appunto, offrire ferie e permessi illimitati ai propri dipendenti. L’ultima azienda ad adottare tale metodo è stata Microsoft. Prima di essa già Salesforce, LinkedIn, Virgin, Oracle, Netflix e Goldman Sachs hanno iniziato ad offrire iniziative simili. Vediamo come funzionano le ferie e i permessi illimitati.

L’azienda offrirà un pacchetto di 10 giorni di congedi da usare in caso di malattia, lutto o altri casi eccezionali. Inoltre, ha anche introdotto un bonus per le ferie accumulate e non godute. I dipendenti con un saldo positivo di giorni di ferie non sfruttati godranno di un bonus in busta paga una tantum in aprile. Un metodo che richiede meno burocrazia e lavoro amministrativo. Anche un’agevolazione in caso di dimissioni o licenziamento: non servirà più a risarcire le ferie accumulate e non godute. Ancora non è chiaro però il trattamento economico nei giorni di permesso, Il tempo libero sarà gestito dal singolo lavoratore, ma con l’autorizzazione del responsabile.