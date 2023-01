Star Trek: Picard 3 – Il poster della terza stagione

Online è stato pubblicato il poster di Star Trek: Picard 3, serie TV che arriverà su Paramount+ il 16 febbraio. Nell’immagine possiamo vedere diversi volti provenienti da Star Trek: Next Generation. Tra gli altri compaiono gli interpreti Brent Spiner (di ritorno nel franchise) ed Ed Speleers (che fa la sua prima comparsa).

Ecco il poster.

La terza stagione sarà la prima occasione in cui torneranno a condividere lo schermo nuovamente tutti insieme Patrick Stewart, Gates McFadden, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Brent Spiner, LeVar Burton e Michael Dorn dopo l’ultima apparizione del 2003 avvenuta in Star Trek: Nemesis.

Questo è l’annuncio ufficiale di Paramount fatto in occasione della rivelazione del cast di Star Trek: Picard 3:

