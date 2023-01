Lisa Loring: confrontiamo il ballo della sua Mercoledì con quello di Jenna Ortega

All’età di 64 anni si è spenta Lisa Loring, si tratta della prima interprete di Mercoledì nella serie TV sulla Famiglia Addams degli anni Sessanta. Negli ultimi mesi il personaggio di Mercoledì è divenuto ancora più popolare dopo la serie TV Netflix con Jenna Ortega protagonista. Uno dei momenti più iconici è stato il ballo di Mercoledì nel quarto episodio della serie, ma anche Lisa Loring con il suo character fu protagonista di una celebre danza.

Ecco il momento in cui la Mercoledì di Lisa Loring invitava il Lurch interpretato da Ted Cassidy a ballare con lei. Possiamo notare come lo stile di ballo della Loring fosse tipicamente anni Sessanta, in un misto tra surf rock e rockabilly.

Mentre qui sotto vediamo il popolarissimo filmato in cui la Mercoledì di Jenna Ortega danza nel quarto episodio della serie TV Netflix.

Jenna Ortega ha rivelato qualche tempo fa di aver composto la coreografia ispirandosi a diversi artisti, come Siouxsie Sioux, Bob Fosse in Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich e Denis Lavant.

A rivelare la notizia della morte di Lisa Loring è stata la sua amica Laure Jacobson, che ha condiviso un post su Facebook, dichiarando che la morte sarebbe avvenuta il 28 gennaio, dopo alcuni giorni di grande sofferenza. Lisa Loring avrebbe accusato un ictus il 4 gennaio, a causa del fumo e della pressione del sangue troppo alta. L’attrice avrebbe ricevuto supporto attraverso dei macchinari per tre giorni, ed il 28 gennaio la famigli avrebbe preso la decisione di sospendere il supporto delle macchine.

Laure Jacobson ha dichiarato:

Lei rimarrà sempre nei nostri cuori ed all’interno della cultura popolare come l’iconica Mercoledì della Famiglia Addams. Lisa è stata una bellissima e adorabile madre, e lascia una grande eredità all’interno del mondo dell’intrattenimento.

Lisa Loring ha partecipato anche a show come Agenzia U.N.C.L.E. e Fantasy Island e Così Gira il Mondo. Nei panni di Mercoledì Addams ha partecipato a 64 episodi della serie TV che è andata in onda dal 1964 al 1966, e nel 1977 è ritornata a vestire i panni di Mercoledì per lo speciale intitolato Halloween with the New Addams Family.

Ecco la puntata in cui possiamo vedere l’interprete ormai adulta, riprendere i panni dell’iconica Mercoledì.