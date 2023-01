I primi due smartphone pieghevoli di OnePlus avranno un nome… banale

OnePlus ha recentemente registrato i trademark dei suoi primi smartphone pieghevoli. Secondo i principali tipster, saranno ben due e avranno dei nomi non particolarm

Nel corso del 2023, OnePlus espanderà la sua line-up con alcuni prodotti completamente inediti. Sappiamo già per certo che nel corso dell’anno verrà presentato il primo tablet brandizzato OnePlus, di cui vi abbiamo già mostrato le prime immagini. Non sarà l’unica importante novità.

OnePlus ha recentemente registrato i trademark dei suoi primi smartphone pieghevoli. Secondo i principali tipster, saranno ben due e avranno dei nomi non particolarmente originali.

Secondo il tipster Mukul Sharma, OnePlus presenterà due smartphone con schermo pieghevole nel corso dei prossimi mesi. Riprenderanno i due principali form factor: a libretto e a conchiglia. Dunque, il primo dispositivo potrà estendere il suo schermo e diventare un piccolo tablet, mentre il secondo sarà uno smartphone che, una volta chiuso, dimezzerà la sua lunghezza, diventando una piccola e comoda mattonella tascabile. Insomma, saranno la risposta di OnePlus, rispettivamente, al Galaxy Fold4 e al Galaxy Flip4 della Samsung.

Anche il nome, secondo Sharma, non si distanzierà più d tanto da quello delle controparti di Samsung. I due dispositivi potrebbero, infatti, chiamarsi OnePlus V Fold e OnePlus V Flip. Insomma, il brand di Pete Lau si sarebbe limitato a sostituire la Z con la V.

In assenza di un annuncio ufficiale, ovviamente non possiamo dare per certo che questi saranno effettivamente i nomi dei due primi smartphone pieghevoli di OnePlus. Vi consigliamo di prendere queste informazioni con la massima cautela, noi continueremo ad aggiornarvi con tutte le principali notizie dal mondo di OnePlus.