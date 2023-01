Hogwarts Legacy: una breve clip presenta l’Ippogrifo

Hogwarts Legacy torna a mostrarsi in una nuova clip che mostra l’Ippogrifo, una delle creature magiche presenti nel gioco. Tra le creature più affascinanti e regali dell’universo di Harry Potter, l’Ippogrifo si presenta nel breve filmato in tutto il suo splendore. L’esemplare in questione ricorda, tra l’altro, molto da vicino Fierobecco per il colore candido delle sue piume. Esattamente come l’ippogrifo di Hagrid, anche la creatura che incontreremo durante il gioco sarà restia a farsi avvicinare. Starà dunque a noi riuscire a guadagnare la sua fiducia.

L’Ippogrifo è una bestia maestosa con la metà anteriore di un’aquila e la metà posteriore di un cavallo. L’Ippogrifo può volare a grandi distanze e incute rispetto a chiunque osi avvicinarlo”, recita la descrizione ufficiale della clip.

Will you earn the trust of a Hippogriff? #HogwartsLegacy pic.twitter.com/RjGNhCohdx — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 27, 2023

Restando in tema, recentemente Avalanche Software ha rivelato che ci vorranno più di 100 ore per completare interamente l’avventura. Gli aspiranti maghi avranno dunque molto da fare tra i corridoi di Hogwarts, visto e considerato che il gioco includerà un’offerta davvero ricca sul fronte dei contenuti che includono missioni principali, quest secondarie e compiti scolastici.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è il nuovo attesissimo GDR ambientato nel Wizarding World che ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023, con l’accesso anticipato di 72 ore che inizierà il 7 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

