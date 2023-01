Dead Space 2 Remake si farà? Un easter egg lo suggerisce

A quanto pare all’interno di Dead Space Remake ci sarebbe un particolarissimo easter egg che suggerisce l’arrivo di un rifacimento anche per il secondo capitolo della serie. L’indizio in questione, scovato da Gamespot, compare una volta giunti ai titoli di coda e iniziato nuovamente il gioco tramite il New Game Plus. Una volta fatto, si potrà dunque accedere ad una serie di nuovi registri testuali e audiolog da collezionare.

La cosa interessante è che in uno di questo nuovi file è possibile leggere uno scambio di email tra due personaggi che, preoccupati dell’imminente ‘dismissione’ della USG Ishimura, discutono delle nuove opportunità di lavoro offerte sulle altre stazioni spaziali. Ad un certo punto, i due membri della Ishimura menzionano nella mail anche un possibile impiego presso la Sprawl su Titano. I fan della serie sicuramente sapranno che gli eventi di Dead Space 2 si svolgono proprio sulla stazione spaziale conosciuta come “Stazione Titan” o “Sprawl” costruita su un frammento di Titano e quindi quella mail altro non può essere che un chiaro riferimento proprio a Dead Space 2.

La scoperta di questo audiolog che menziona la Sprawl sta ovviamente stuzzicando la fantasia dei giocatori che sperano che questo riferimento non sia un omaggio al secondo titolo della serie, ma un vero e proprio indizio che andrebbe a confermare lo sviluppo di Dead Space 2 Remake.

Chiaramente siamo ben lontani da una conferma ufficiale e di fatto EA Motive non ha mai fatto riferimento ad oggi alla possibilità dell’arrivo di un rifacimento di Dead Space 2. Quindi per il momento prendete quanto riportato con le pinze.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo Dead Space Remake è già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.