Annie Wersching è morta: addio all’attrice di 24, Star Trek e The Last of Us

All'età di 45 anni è morta di cancro l'attrice statunitense Annie Wersching, nota tra le altre cose per la sua partecipazione in 24, Star Trek e The Last of Us.

Arriva dall’America la triste notizia del decesso dell’attrice statunitense Annie Wersching, deceduta per cancro alla giovane età di 45 anni. Stava combattendo con la malattia dal 2020, continuando al contempo a girare nelle serie The Rookie e Star Trek: Picard, in cui aveva un ruolo ricorrente.

Il marito, l’attore Stephen Full, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

C’è un cratere nell’anima di questa famiglia, oggi. Ma lei ci ha lasciato gli strumenti per colmarlo. Lei trovava la meraviglia in momento più semplice. E non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato che non bisogna attendere che l’avventura ti trovi. “Vai a trovarla tu. È ovunque.” e noi dobbiamo trovarla.

Jon Cassar, regista e produttore esecutivo di 24 – storica serie di cui era tra i protagonisti – aggiunge:

Il mio cuore è spezzato in più parti di quante ne possa contare. Annie è entrata nel mio mondo con cuore sincero e un sorriso contagioso. Mi ha tolto il respiro mostrando il suo talento, divenendo più che un collega di lavoro, ma una vera amica.

La carriera di Annie Wersching si è dipanata soprattutto in tv, tramite serie di ogni tipo, ed era molto amata dai fan di Star Trek, che ha visto il suo debutto in Star Trek: Enterprise nel 2002 per poi vederla recentemente tornare in un nuovo ruolo, come Regina Borg, in Picard.

Altre serie in cui ha avuto ruoli prominenti sono state Marvel’s Runaways (era la madre di Karolina Dean), General Hospital (per ben 80 episodi), Bosch, The Vampire Diaries e Timeless.

È stata, inoltre, l’interprete di Tess nel videogioco originale di The Last of Us, un ruolo di spicco nell’economia del racconto del gioco che ha ispirato la serie di successo da poco sugli schermi.