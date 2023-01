Acqua: ecco qual è la migliore

L’acqua è un nutriente essenziale per l’organismo. Il nostro peso corporeo è costituito dalla metà ai due terzi di acqua. Inoltre, rimuove prodotti di scarto tramite i reni, lubrifica le articolazioni, aiuta la digestione, controlla la temperatura del corpo mantenendola stabile.

Se non beviamo abbastanza acqua, l’organismo non è in grado di mantenere l’equilibrio idrico tra liquidi che perde e quelli che assorbe (si disidrata), ed entra in uno stato di sofferenza, per cui iniziano a comparire sintomi come mal di testa, vertigini, stanchezza, bassa concentrazione, costipazione e secchezza delle fauci. Non solo, una recente ricerca del National Heart, Lung, and Blood Istituto (NHLBI), pubblicata su eBioMedicine, ha dimostrato che bere poca acqua accorcia la vita e favorisce importanti cambiamenti degenerativi. Secondo i risultati dello studio, gli adulti che rimangono ben idratati sono più sani, sviluppano meno condizioni croniche, come malattie cardiache e polmonari, e vivono più a lungo di quelli che non assumono liquidi a sufficienza.