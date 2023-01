Inulina: cos’è e a cosa serve questa sostanza

L’inulina è una sostanza solubile in acqua che si trova naturalmente in alcuni alimenti. Si tratta di un tipo di carboidrato, più specificamente un polisaccaride, che viene spesso aggiunto ai prodotti alimentari come additivo. È una sostanza ricca di fibre che può aiutare a regolare i livelli di zucchero, contribuire alla salute delle ossa e del cuore e aiutare a mantenere un peso sano. Secondo un nutrizionista, l’inulina può essere utile nella dieta, poiché può riempire l’appetito senza apportare calorie aggiuntive. Inoltre, aiuta a regolare il livello di zucchero nel sangue, riduce la glicemia e può anche aiutare a ridurre il colesterolo. Può anche aumentare la salute della pelle e dei capelli e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Ultimo ma non meno importante, l’inulina può fornire un valido supporto immunitario.

Incoraggiati a mangiare più fibre, molti americani stanno iniziando ad aggiungerla alla loro dieta. Secondo le società di ricerche di mercato, la fibra è “la nuova proteina del secolo”. Tuttavia, per chi non è abituato a mangiare una grande quantità di fibre, averne troppa può causare dolori allo stomaco e forti mal di pancia. La quantità raccomandata di fibre al giorno è infatti di circa 25-30 grammi, ma la maggior parte degli americani ne consuma solo la metà. Pertanto, sarebbe meglio aumentare gradualmente la quantità di fibra nella dieta per evitare dolori e disagi. Inoltre, una dieta ricca di fibre può aiutare a prevenire malattie cardiache e diabete, migliorando il benessere generale.

Fabbisogno giornaliero di inulina

I produttori stanno rispondendo alle esigenze dei consumatori aggiungendo fibre a una vasta gamma di alimenti e bevande, come cereali, barrette energetiche, integratori proteici, biscotti “più sani”, gelati dietetici e anche acqua in bottiglia. Uno degli ingredienti più utilizzati per aumentare le fibre è proprio l’inulina, ma attenzione, può causare disagio digestivo se assunta troppo velocemente o in grandi quantità. Per questo motivo, è importante comprendere cos’è l’inulina e determinare quanta se ne sta consumando.

La sostanza solubile è un tipo di fibra prebiotica che ha la capacità di stimolare la crescita di batteri benefici nell’intestino. La quantità di inulina necessaria varia da persona a persona e dipende da diversi fattori come l’età, lo stile di vita e la salute generale. La ricerca suggerisce che l’assunzione giornaliera raccomandata di inulina è di circa 5-10 grammi giornalieri.

I cibi che contengono inulina

L’inulina è un prebiotico che viene utilizzato dai microrganismi nel tratto digestivo e aiuta a promuovere la salute dell’organismo. È anche conosciuta come inulina a catena lunga e ci sono prove che l’assunzione di tre prebiotici diversi – inulina, frutto-oligosaccaride (FOS) e galattooligosaccaride (GOS) – può portare parecchi benefici per la salute generale. La sostanza che prende il nome di “FOS” è un tipo di inulina a catena corta anche noto come oligofruttosio. Questi prebiotici possono essere assunti sotto forma di integratori alimentari, oppure possono essere trovati naturalmente in alcuni alimenti, come l’aglio, la cicoria, la cipolla e le banane.

L’inulina e i FOS sono entrambi estratti dalla fibra di radice di cicoria, una sostanza alimentare naturale che viene ricavata dall’acqua calda di una pianta della famiglia del dente di leone. L’inulina può anche essere trovata in minori quantità in grano integrale, ad esempio, così come in alcune verdure e frutta come asparagi, aglio e banane. Inoltre, in media, gli americani assumono tra 2,5 e 3,5 grammi al giorno di inulina naturalmente presente negli alimenti. A differenza dell’inulina e dei FOS, il GOS viene prodotto dal lattosio, che proviene da animali ed è meno studiato degli altri due.

La radice di cicoria è ricca di fibra, che passa attraverso l’intestino tenue e viene fermentata dai batteri dell’intestino crasso. A causa della natura della fibra, è importante assumerne una quantità appropriata e consumarla gradualmente per evitare disturbi digestivi. Una miscela di inulina a catena corta e lunga può ridurre il disagio intestinale e aiutare con la stitichezza. Inoltre, essa aumenta la quantità di bifidobatteri benefici e batteri lattobacilli presenti nell’intestino anche se, alcune persone sembrano essere più sensibili all’inulina e ai FOS rispetto ad altre, quindi potrebbe essere necessario limitarne l’assunzione.

L’inulina e i FOS (oligosaccaridi del fruttosio) sono entrambi carboidrati complessi che possono aiutare a mantenere sotto controllo l’apporto calorico e i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, possono anche migliorare il processo di assorbimento del calcio, importante anche per l’assorbimento della vitamina D, un alleato per la salute delle ossa. Secondo alcune ricerche, la fibra di radice di cicoria sembra contribuire a rallentare il riempimento dello stomaco, a sopprimere i segnali di fame inviati al cervello e a ridurre l’assunzione calorica. Negli ultimi studi, gli adulti e i bambini di peso normale e in eccesso che hanno assunto un supplemento giornaliero compreso tra 12 e 16 grammi hanno registrato una riduzione delle calorie assunte. Questa fibra può anche avere proprietà prebiotiche che sostengono la salute della flora intestinale.