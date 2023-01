X-Files: David Duchovny rivela di non avere la passione per gli UFO

David Duchovny, è stato intervistato per l'uscita di You People, ed ha rivelato dei dettagli su X-Files e su Quentin Tarantino.

David Duchovny è tra i protagonisti di You People, il nuovo film disponibile su Netflix con Jonah Hill ed Eddie Murphy, ma, di recente, l’interprete ha ripreso alcuni episodi del suo passato, citando un’audizione fatta per Le Iene, ed anche la sua esperienza con X-Files. In particolare, il rapporto che ha con il telefilm è singolare su alcuni elementi, considerando che Duchovny sembra non avere alcuna passione per gli UFO.

Ecco cosa ha rivelato:

Sono davvero fuori dal mondo, al punto che mentre stavo facendo un’intervista qualcuno ha tirato fuori la notizia di un avvistamento UFO, parlando di DMU. E così ho pensato se oggi si chiamassero in questa maniera gli UFO. Il fatto è che non ho mai prestato molta attenzione nei confronti degli UFO, ricevevo i copioni e cercavo di lavorare al meglio.

Ricordiamo che X-Files è la serie TV che ha reso popolare Duchovny negli anni Novanta, ed in cui l’attore interpretava l’investigatore Fox Fox Mulder, al fianco della Dana Scully interpretata da Gillian Anderson.

Qui sotto trovate alcuni contenuti legati alle ultime stagioni di X-Filex.

David Duchovny e Quentin Tarantino

Mentre per quanto riguarda l’esperienza di David Duchovny con Quentin Tarantino, ecco il suo racconto su come è andata con Le Iene:

Sono stato provinato per Pulp Fiction. Un momento…non era Pulp Fiction, si trattava de Le Iene. Si trattava di fine Anni Ottanta. Il personaggio che dovevo interpretare fu assegnato a Tim Roth. Una situazione che mi ha un po’ rotto. Sono andato alla premiere ed ho visto che al posto mio ci stava Tim Roth.

E poi ha aggiunto: