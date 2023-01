Prezzi record: il taglio dell’Iva è necessario

27—Gen—2023 / 8:30 AM

Nel 2022 il costo medio per ogni famiglia è stato di oltre 500 euro in più. La causa è il gran peso dell’inflazione sul bilancio cittadino. Le associazioni chiedono un intervento al governo Meloni, qualcosa che vada oltre il piccolo aumento di stipendi e la riduzione dell’Iva. La soluzione forse sarebbe un taglio generalizzato dell’Iva sui beni primari. Lo studio dell’Unione nazionale consumatori nel 2022 riporta i seguenti dati:

i vegetali freschi +14,3%

la frutta fresca +7,3%

i formaggi e latticini +8,6%

pollame +13,5%

pane +11%

pasta +17,3%

carne bovina +5,9%

pasticceria e panetteria +7,8%

pesce fresco +8,3%

salumi +5,1%

oli alimentari diversi da quello d’oliva +51,5%

Anche uova, olio, pizza, gelati, caffè, burro e il latte sono costati di più. Dalla classifica si evince che verdure, frutta, formaggi e latticini sono i prodotti che sono aumentati di più e sono quelli acquistati da tutti. Il governo Meloni ha tagliato l’Iva sui prodotti per l’infanzia, quelli per l’igiene intima femminile, il pellet e il teleriscaldamento, effettuando lo sconto sul gas. Escluso però un intervento sui beni di prima necessità.

Prevedere un azzeramento temporaneo dell’Iva sui prodotti di prima necessità comprati da tutti costerebbe almeno 4 miliardi di euro. Cifra difficile da reperire in una situazione critica come quella attuale. I conti pubblici sono già stretti per il caro energia e il debito pubblico è molto alto.