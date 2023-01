Ingenuity: un altro volo di successo, il 40esimo

Il drone marziano Ingenuity sta svolgendo voli di prova per testare nuovi programmi e per riposizionarsi vicino a Perseverance. Il drone ha eseguito il 40esimo volo su Marte facendo un altro record importante della sua missione. Il volo è durato 91,6 secondi. Ha avuto un movimento in orizzontale di 178 metri con una quota massima di 10 metri. Un ulteriore successo per il dispositivo superando un’altra sfida tecnologica. Il suo obiettivo minimo era eseguire dai 3 ai 5 voli verticali, con stesso punto di partenza e arrivo. Il volo più alto è stato di 14 metri, quello più lungo di 704 metri. Il diciannovesimo volo ha avuto la maggiore durata: 169,5 secondi.

Ingenuity sta consentendo alla NASA di aggiornare il programma di monitoraggio del drone. Per volare, infatti sfrutta una serie di software che riconoscono automaticamente la conformazione della superficie. Questi programmi sono capaci anche di modificare in tempo reale velocità di rotazione e controllo dell’assetto. I risultati del drone marziano hanno già portato modifiche importanti in alcune missioni future.

La Mars Sample Return ha avuto l’aggiornamento con la presenza di due droni. Avranno piccole ruote e un braccio robotico per raccogliere i campioni lasciati sulla superficie da Perseverance. In futuro ci saranno nuovi droni in arrivo su Marte, e non solo sviluppati dalla NASA.