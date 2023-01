Il Realme X Coca-Cola si farà davvero: spunta il teaser dello smartphone

A quanto pare il primo smartphone brandizzato Coca-Cola uscirà veramente. Se ne era parlato con insistenza negli scorsi giorni, ma non era chiaro se si trattasse di un’indiscrezione affidabile o di un pesce d’aprile decisamente in anticipo.

Fino ad oggi avevamo solamente due elementi: un account (semi-inattivo) aperto su Twitter e un presunto render condiviso dal noto tipster IceUniverse.

Se avete letto la nostra precedente notizia, vi ricorderete che il render in questione suscitava un discreto senso di déjà-vu: la scocca del telefono, per quanto camuffata dietro al logo di Coca-Cola, era chiaramente quella del Realme 10. E, infatti, il succitato account Twitter seguiva appena una mezza dozzina di account, tutti appartenenti a noti brand del mercato degli smartphone, tra cui Xiaomi e Realme.

La proverbiale ‘smoking gun‘ ci arriva in queste ore proprio dal sito ufficiale di Realme, che è stato aggiornato con il teaser di un’imminente presentazione. “Realme is set to get really refreshing“, si legge nel banner, che mostra anche la siluette di uno smartphone avvolta da un liquido di quell’iper-riconoscibile tonalità tra lo scuro e l’ambrato propria delle bollicine di Coca-Cola. Insomma, non ci sono davvero più dubbi: realme sta per presentare uno smartphone realizzato in collaborazione con Coca-Cola.

Ma questo non significa che l’iniziativa non sia avvolta ancora da un po’ di mistero. Ad esempio, non sappiamo se il telefono sarà in vendita in tutti i mercati. Alcuni precedenti rumor parlavano di un’iniziativa destinata esclusivamente al mercato indiano, dove realme va molto forte. Il fatto che il materiale promozionale fatto uscire fino ad adesso sia in inglese, e si rivolga quindi ad un pubblico internazionale, accende un lumicino di speranza, che viene tuttavia immediatamente ucciso dal fatto che, se si clicca su ‘avvisami’, realme preveda come unica possibilità l’invio di un SMS. Peccato che, quando ci viene chiesto di inserire il numero di telefono, realme preveda esclusivamente la possibilità di selezionare il prefisso internazionale +91. Cioè quello dell’India.