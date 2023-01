Dead Space Remake: video mette a confronto il remake con l’originale

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato a Dead Space Remake e alla sua versione originale. Il filmato mostra le differenze tra le due versioni, mettendo in luce in particolare i passi in avanti sul piano grafico e del gameplay. Vediamo il filmato:

ElAnalistaDeBits mostra nel video i grossi passi in avanti effettuati dal punto di vista grafico, tra cui modelli ricreati da zero, la qualità delle texture, il nuovo sistema di illuminazione, gli effetti e tanto altro ancora. Anche dal punto di vista del gameplay ci sono stati dei miglioramenti e sono state aggiunte delle novità come il doppiaggio per Isaac, nuove aree e puzzle, nuove scene, nuovi dialoghi e persino i necromorfi, inoltre, adesso risultano più aggressivi rispetto a quanto visto nell’originale

Ricordiamo che il gioco originale è stato interamente ricostruito all’interno del motore Frostbite di proprietà di Electronic Arts, affinato per ottenere alcuni effetti specifici per quanto riguarda Dead Space, con un’attenzione particolare alla gestione delle luci. Il nuovo sistema di illuminazione ha permesso al team di ottenere ombre dinamiche e una diversa resa cromatica a seconda delle ambientazioni, rendendo gli ambienti ancor più claustrofobici ed inquietanti.

Il classico survival horror sci-fi Dead Space ritorna, ridisegnato da zero per offrire un’esperienza ancora più profonda e coinvolgente – si legge nella sinossi ufficiale – Questo remake offre un grande impatto visivo, un sonoro di atmosfera e miglioramenti nel gameplay pur rimanendo fedele alla visione originale.

Isaac Clarke è un ingegnere incaricato di riparare un’enorme nave spaziale, la USG Ishimura, ma scopre che qualcosa è andato terribilmente storto. L’equipaggio è stato massacrato e la ragazza di Isaac, Nicole, è sperduta da qualche parte a bordo.

Dead Space Remake è disponibile da oggi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.