Titanic: aperte le prevendite per la riedizione cinematografica 4K 3D

Per celebrare San Valentino sarà di nuovo nelle sale, rimasterizzato e in 3D, Titanic, che torna al cinema in occasione del 25° anniversario.

Sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il celebre film di James Cameron, Titanic, che tornerà nelle sale italiane in 3D dal 9 febbraio in occasione del 25° anniversario, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito www.titanicilfilm.it, in continuo aggiornamento.

Una versione rimasterizzata di Titanic, il film di James Cameron pluripremiato agli Academy Award, torna nelle sale cinematografiche in 3D durante il periodo di San Valentino: con un cast guidato dai vincitori del premio Oscar Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, il film è un’epica storia d’amore ricca di azione ambientata nello sfortunato viaggio inaugurale dell’“inaffondabile” Titanic, all’epoca il più grande oggetto in movimento mai costruito.

Titanic ha vinto un record di 11 Academy Award®, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Alla sua prima uscita, nel 1997, il film è diventato il campione d’incassi mondiale numero 1 di tutti i tempi ed è attualmente il terzo film di maggior incasso a livello mondiale.

Paramount Pictures e 20th Century Studios presentano una produzione Lightstorm Entertainment, Titanic, con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Victor Garber e Bill Paxton. Scritto e diretto da James Cameron, il film è prodotto da Cameron e Jon Landau, mentre Rae Sanchini è la produttrice esecutiva.

Ricordiamo inoltre che sul catalogo Disney+ è in arrivo, il 5 febbraio, un documentario ufficiale targato National Geographic dal titolo Titanic: 25 Years Later. Il documentario tratterà vari aspetti della vicenda storica ma anche di quella romanzata all’interno del film: il tragico incidente e le sue conseguenze, come si sarebbe potuto evitare o limitare le perdite umane, ma anche la questione del relitto e fatti spesso dibattuti, come la quantità di scialuppe a disposizione e il loro utilizzo… fino alla famigerata “scena della porta” ricreata in maniera scientifica.

