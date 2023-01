Sharon Stone parla della misoginia a Hollywood, si salvano solo Robert De Niro e Joe Pesci

Sharon Stone ha di recente parlato in una intervista concessa a Variety, dopo la sua apparizione al Saturday Night Live, della sua esperienza da attrice e del rapporto avuto con i colleghi maschi, affermando che quello di Hollywood è un ambiente pieno di misogini. Tra i pochi attori che però l’attrice ha “salvato” ci sono Joe Pesci e Robert De Niro.

Ecco le sue parole:

Ho lavorato con i più grandi attori, e c’erano persone che letteralmente mi parlavano sopra dicendomi ciò cosa avrei dovuto fare. Erano così misogini. Però non includo in questo discorso Robert De Niro e Joe Pesci. C’erano persone che non mi ascoltavano, e che non volevano che la mia e le loro performance si contaminassero. E questa non è una buona cosa quando si parla di recitazione. Se penso che tu sia bravo e tutti credono che tu sia fantastico, ascoltare ed essere presenti ha comunque senso in un’esperienza umana.